德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在慕尼黑安全會議演講時呼籲盟邦軍援烏克蘭坦克，戰爭才能及早結束，不過他強調應做好長期戰爭的準備。

全球最重要的外交和安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）今天揭幕，預計進行3天。俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一週年，今年會議有40位各國領袖和近100位國防和外交部長出席，規模比往年都大。

蕭茲演講時表示，一年前俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭，結果烏克蘭和歐盟比過去都團結，北大西洋公約組織（NATO）還即將增加2位會員，發展顯然不符他的預期。

蕭茲督促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列，真的付諸實行，德國願在訓練、補給、後勤給予協助。

他指出，唯有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束，「蒲亭愈早覺悟他帝國主義的目標達不到，戰爭結束和俄國撤軍的機會就愈大」。

過去德國因為軍費不足，經常受到盟國詬病，對此他也重申立場，承諾德國國防支出將持續提高到國內生產毛額的2%。

受俄國入侵烏克蘭的刺激，德國批准總額1000億歐元（約新台幣3兆2426億元）的特別預算，為軍隊添購裝備打造歐洲最大的傳統武力。

蕭茲呼籲歐洲各國在軍武和戰略上步伐一致，齊心打造強大和具有競爭力的國防工業，讓歐洲有能力解決周邊發生的衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會議開幕的視訊演講預期，戰爭將在今年結束，期盼明年親自來參加會議。

不過蕭茲沒這麼樂觀，他認為「最好做好長期戰爭的準備」，因此盟國願意持續性支持烏克蘭相當重要。（編輯：林憬屏）1120217