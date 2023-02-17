第20季SBL超級籃球聯賽第二階段例行賽17日在高雄鳳山體育館點燃戰火，果然就有嶄新局面，第一階段對台銀苦吞2戰全敗的台啤，憑藉洋將霍勝狂飆39分，外帶15籃板、5抄截，以及王子綱挹注19分，台啤最終以81比76擊敗台銀，拿下本季對戰首勝。

台啤與台銀前兩度交手，戰況皆難分難解，台啤合計只輸了5分，此役再度交鋒，台啤在第三節先靠霍勝單節進帳14分拉出領先差距，更在第四節一度領先達12分，但比賽末段遭台銀猛追，一度追至3分差距，所幸王子綱飆進關鍵三分球穩住局面，才順利拿下比賽勝利。

「我們的球員比較嫩，當因為體能調度球員時，就會出問題。」台啤總教練周俊三強調，本季面對台銀，輸贏都是一個球的差距，代表兩隊在最後階段誰能穩住陣腳，誰就能打下勝利，他說：「球隊許多年輕球員還有落差，才讓球隊狀況起伏大，許多細節還需要修正，這一勝對球隊是好事。」

王子綱目前是SBL本土得分王，此役攻下全場次高的19分，「下半場很多機會沒有把握，但隊友還是一直鼓勵我，有空檔就勇敢出手。」他比賽終了前1分17秒砍進關鍵三分球，擋住對手反撲，他說：「最大目標還是團隊，球隊現在年輕球員多，期許自己在攻防都能以身作則，一步一腳印，當然希望帶領團隊打冠軍。」

台啤洋將霍勝迄今出賽三場，平均攻下34.7分與12.3籃板，雙雙在聯盟暫居領先，此役更繳出17罰全中表現，但周俊三有更多期許，他說：「霍勝很認真，個人表現也很好，但經驗還不足，我們希望他能去率領球隊。」

裕隆納智捷與彰化柏力力之戰，裕隆曾在第一階段不敵柏力力，也是柏力力成軍以來首勝，第二階段再度遭遇，裕隆依舊討不到便宜，第三節一度落後到9分，前三節打完還落後1分，但關鍵時刻靠老將建功，周士淵比賽終了前41.5秒的關鍵三分球，奠定比賽勝基，裕隆終場以67比65打下勝利。

周士淵全場攻下8分，其中5分在關鍵第四節，裕隆洋將夏普攻下全場最高23分，柯旻豪也有20分、7助攻；柏力力洋將布依德19分、13籃板，邱家佑飆進4個三分球、攻下14分，陳奕綸也有9分、9助攻。