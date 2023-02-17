死神無人機的現有用戶包括美國、英國、法國、印度海軍、義大利和荷蘭。新型MQ-9B衍生型號已獲比利時和英國採購。

波蘭國防部近日宣布，該國空軍已經收到了由美國通用原子航空系統公司 ( General Atomics Aeronautical Systems Inc, GA-ASI ) 租借的的死神無人機（MQ-9A Reaper），這是基於去年10月時所宣布的價值7060萬美元（近新台幣21.4億元）租借的合約，不過聲明中並未載明會交付多少架死神無人機給波蘭空軍，引起外界揣測。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）17日報導，波蘭國防部於本月12日（週日）宣布這一件事，並且援引了《華爾街日報》（WSJ）過去的報導，1架死神無人機的價值約為4000萬美元（近新台幣12億元）。

而最近有關於將死神無人交給烏克蘭的運作費用和數據，相關報告為920萬歐元（近新台幣2.98億元），而年度維護和修理費用為740萬歐元（近新台幣2.4億元）。因此，外界推論波蘭本次只有拿到1架死神。但是，波蘭國防部在社群媒體上的發布的貼文卻使用了 UAVs，強調了複數單位。

死人無人機由一具900匹馬力的漢威聯合（Honeywell）的TPE331-10渦輪螺旋槳發動機所驅動，根據製造商GA-ASI的說法，它可以在空中飛行超過27小時，最高時速近480公里，巡航高度和航程分別為15公里和超過3000公里。

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 12, 2023

有效載荷能力為1746公斤，並且可以攜帶多種任務有效載荷，其中包括：光學以及紅外線設備、Lynx多模式雷達、多模式海上監視雷達、電戰支援（Electronic Warfare Support Measure，ESM）和雷射導引器。此外，死神本身還可以攜帶飛彈和導引炸彈。

死神無人機的現有用戶包括美國、英國、法國、印度海軍、義大利和荷蘭。新型MQ-9B衍生型號已獲比利時和英國採購。波蘭曾表達過對MQ-9B的海上監視版本的興趣，這一個版本最近日本也才剛投入使用。