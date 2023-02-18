桃園市桃園區一名80歲梁姓老翁，16日下午搭公車外出散步，卻不小心在車上睡過頭搭到竹圍漁港，在漁港內不停徘徊，警方獲報後將老翁帶返所查詢身分，隨後通知其女兒到場接人，幫助老翁平安返家。

大園警分局竹圍派出所16日下午3時許接獲民眾報案，有名老翁在竹圍漁港徘徊許久，且神情不安似乎需協助，請警方到場了解。巡佐陳永斌、警員洪毅丞獲報前往關心，但老翁被海風吹得不斷發抖，連話也說不清楚，員警便先將他帶回派出所休息，並提供熱食讓老翁暖暖身體。

員警隨後詢問老翁年籍資料，但他僅記得自己的姓名，其餘都無法回答，員警便利用戶役政系統查詢姓名及大概年紀，逐一過濾資料後，總算順利查出老翁身分，立即聯繫家屬前來接人。

老翁的女兒接獲通知趕到派出所，她表示父親自己一個人住，平時都會搭車出門散步，這次應該是不小心睡過頭，才會一路搭到竹圍漁港總站，幸好有警方的積極熱心，才讓父親能夠平安返家。