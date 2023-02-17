財報顯示，愛馬仕第四季營收年增22.9％至29.9億歐元，增幅遠高於市場預期的17％。這使得該公司去年全年營收年增29％至116億歐元，全年獲利暴增38％至34億歐元。
愛馬仕業績報喜，歸功於後疫情時代需求強勁復甦，許多消費者花費疫情期間儲蓄以犒賞自己辛勞。
此外，大陸疫情雖打擊精品消費，但愛馬仕表現遠優於其他同業。上季在日本以外的亞太地區銷售暴增30.7％。至於美國地區營收攀升46％，歐洲地區銷售也揚升21.5％。
以生產柏金包聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermes）去年第四季（12月底止）營收暴增約23％，帶動全年營收突破歷史新高，顯示該公司銷售未受最大市場中國放寬防疫疫情復燃影響。分析師推估，愛馬仕今年將再度調漲產品售價，可望推動業績進一步成長。
財報顯示，愛馬仕第四季營收年增22.9％至29.9億歐元，增幅遠高於市場預期的17％。這使得該公司去年全年營收年增29％至116億歐元，全年獲利暴增38％至34億歐元。
愛馬仕業績報喜，歸功於後疫情時代需求強勁復甦，許多消費者花費疫情期間儲蓄以犒賞自己辛勞。
此外，大陸疫情雖打擊精品消費，但愛馬仕表現遠優於其他同業。上季在日本以外的亞太地區銷售暴增30.7％。至於美國地區營收攀升46％，歐洲地區銷售也揚升21.5％。
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