新內閣上任半個月，根據《台灣民意基金會》公布的陳建仁組閣最新民調顯示，滿意度只有38%，不滿意度34.1%。前民進黨立委沈富雄表示，這是一個新閣揆、一個新內閣非常微弱的一個起手。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳建仁內閣的問題是，民調只有38%，這是一個新閣揆、一個新內閣非常微弱的一個起手。所以他以後需要有足夠的力道，來撐此後的10個月。至於陳建仁稱「溫暖堅韌內閣」，沈富雄直言，不要再騙人家了，本來就是「戰鬥內閣」，如果不會戰鬥，就不要假仙說「溫暖」。

沈富雄認為，陳建仁現在要戰也沒有力氣，因為他變成是一個零碎式的零售，就像是「雜貨店」、或是零零碎碎的「社會福利店」，已經沒有優勢。

沈富雄表示，對陳建仁內閣的未來，他不抱樂觀。不過兩個黨都一樣，掌舵的派系跟下一次可以接班的族群，兩個族群之間的矛盾，國民黨也有，但是將來國民黨提名後，一下子就化解了，不過，在民進黨很難。