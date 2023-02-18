桃園市平鎮警分局為配合228和平紀念日連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將於2月25日5時起至12時止，共7小時實施匝道封閉，另外中壢（新屋）交流道也將在2月25日6時至12時實施高乘載管制，請用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳品宏表示，這次和平紀念日連假共有4天，平鎮分局為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於2月25日5時起至12時止，共7小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道；另中壢（新屋）交流道也將在2月25日6時至12時實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

警方提到，這次和平紀念日連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制和服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站查詢。