出門在外，無論開車或走路都要注意安全。中國廣東省汕尾市近日發生一起車禍，一名吊車司機開車行經一所小學附近，沒有注意到前面有2名學生正在過馬路，竟直接開過去，導致1死1重傷。事後司機解釋是因為視線死角，但影片曝光後，一票網友都怒了。

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可見，事情發生在2月15日下午3時13分，一輛黃色吊車行駛在內側車道，當時斑馬線上有2名學生正在過馬路，但司機卻沒有禮讓，直接開過去，導致2名學生捲入車底。

2名學生1死1重傷。（圖／翻攝自微博）

據《百姓關注》報導，附近商家透露，司機通過斑馬線時沒有減速，直接撞向2個學生，導致1名當場死亡，1名送醫搶救。目前肇事司機正在接受調查，他表示當時有視線盲區，車輛也有煞車，警方也正在進一步調查，以釐清案情。

不過，影片在網路曝光後，多數網友都不認同司機的說法，紛紛留言砲轟：「斑馬線提前都可以看到了，扯什麼盲區，真是可憐2名小孩」、「什麼盲區？看影片中司機根本就沒看路」、「這種車的車頭是平的，盲區不可能那麼遠，司機肯定是在看手機沒注意到」、「就是沒減速禮讓，直行哪來的盲區？又不是轉彎」、「這不像盲區吧」。

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