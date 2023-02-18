2月春暖花開，正值春遊踏青好時節！想要讓孩子親近大自然，享受農村生活純真樸實，動動手來採果、撿雞蛋，本期精選特色農遊絕對讓你樂開懷。

岡山、阿蓮、橋頭地理位置上彼此相鄰，又因田寮月世界的土壤質地黏重，含水性佳，此特色也延伸至岡山與阿蓮，內含微量元素豐富特性，所生產的芭樂、蜜棗、番茄特別甜美。近年隨著農二代接班，無論是推廣食農教育或農業觀光旅遊，都創造了新的面貌及亮點。

有「臺灣青蘋果」美譽的蜜棗一年一收，採收期從十二月底到翌年四月。(攝影/Carter)

蜜棗芭樂採果體驗 食農教育寓教於樂

以泥岩為主的岡山，絕佳的氣候與地質，適合栽培芭樂與蜜棗。位於岡山的裕園農場，場內種植一片「心葉水薄荷」營造出綠油油景致，栽種蜜棗品種繁多，有雪麗、金桃、珍蜜、珍愛等4個品種，堅持採取牛奶液肥培育下，透過養蜂授粉，蜜棗輪番收成，每顆果實皮薄、口感脆，一口咬下香甜多汁。

陳坤池與鄭芳欣夫妻倆期望透過推廣食農教育，讓孩子們參與產地的過程。(攝影/Carter)

6年前返鄉接下果園經營的農二代陳坤池，因為重視食安，在3年前加入產銷履歷，並進一步推廣食農教育，希望每個人都能親身體驗並參與產地栽培的過程。在一旁進行導覽解說的鄭芳欣說，裕園農場的採果觀光體驗，1個時段僅接受1至2個家庭預約，行前教育包括如何使用剪刀剪果，也會說明蜜棗如何以外觀果色來辨識成熟度，就算挑選果實熟度不夠，削去青澀的外皮後，仍然可以吃到甜美多汁的果肉，告訴孩子們「採果不要浪費，畢竟是農民辛勤的成果。」

裕園農場每週日開放預約採果體驗，讓孩子們體會果農辛勤的成果。(攝影/Carter)

• 裕園農場

地址：高雄市岡山區華崗里華崗路196號

電話：0955-530-813

時間：採預約制，僅週日開放

FB：裕園農場

反璞歸真來農村生活體驗

位於高雄阿蓮區，迄今已邁入第22年的「農春鎮生態教育農場」是高雄第一家通過特色農業旅遊場域認證的農場。農場位置與國道1號、3號及高鐵相近，交通便利，成為親子旅遊、郊區踏青的熱門去處。占地5公頃的園區，自然不作修飾的戶外空間，就像是沒有圍牆的大自然教室，提供趣味釣魚、餵食小動物、水火箭發射、撿雞蛋帶回家、香煎小雞蛋DIY等多樣又豐富的暢遊體驗。

農春鎮生態教育農場有釣魚、餵食小動物、水火箭發射、香煎小雞蛋多項趣味體驗活動。(攝影/Carter)

「這是白鳳菜，這一株是沙梨橄欖，這邊有花椰菜、高麗菜。」身為農二代的黃資雯是農場最專業的食農教育導覽解說，在她帶領下，遊客拎著台味十足的「茄芷袋」走進田間蔬菜園，實地領會從產地到餐桌的真食材。這裡除了有放牧式飼養雞和兔子，還能夠享受古早鄉土風味餐，預約土窯烤雞以及彩蔬手工饅頭、紅龜粿、烤肉及焢土窯DIY等皆是不錯的體驗行程，「取之於大地，我們對食物的理念來自於愛護這片土地。」黃資雯說。

身為農二代的黃資雯是農場最專業的食農教育導覽解說。(攝影/Carter)

時序進入二月正是蔬菜豐收時節，可切身體會從產地到餐桌的農村日常。(攝影/Carter)

土窯烤雞、雞汁佐地瓜、招牌有機蔬菜鍋都是農場主人的招牌料理。(攝影/Carter)

• 農春鎮生態教育農場

地址：高雄市阿蓮區中路里玄佑街139巷195號

電話：（07）631-5458

時間：09：00～17：00，週一休園

FB：農春鎮生態教育農場

城市裡的牧場 「羊」溢熱情

在橋頭當地經營逾30年的老字號牧場，沒有一絲老派的刻板印象，新穎的牧場環境以及充滿設計感的品牌商品，每到週末牧場開放時間，人潮絡繹不絕。

購票入場之後，可以拿著一支牧草和小包飼料去餵食小動物。(攝影/Carter)

把牧場華麗變身的幕後推手就是牧場第二代楊政勳，他說：「因為我們是小規模牧場，走精緻路線，在市區也有交通便利的優勢。」不只在假日舉辦小羊見面會，也提供小農蔬菜、牧場益智著色繪本DIY等門票折抵活動，牧場裡還有牛舍、雞舍、兔子等可愛動物區提供小朋友餵食體驗；可試推牧草捆，隨時令不同，還有親子同樂採果趣，牧場裡也有焢土窯、烤肉區等，楊政勳又利用閒置倉庫打造成木屋DIY教室，小朋友來這玩得樂不思蜀。

每到週末舉辦的小羊見面會，讓小朋友期待不已。(攝影/Carter)

牧場裡有牧草捆、玩沙坑、焢土窯、烤肉區等，小朋友來這玩得樂不思蜀。(攝影/Carter)

除了一手催生「水流莊牧場」自有品牌外，100％鮮羊乳在市場上大獲好評，也陸續推出羊奶的布丁、饅頭、紅藜吐司、霜淇林等周邊商品，及冬季限定的牧場羊肉爐，「我想要營造的是一處你想要週末出去走走，可以親近大自然放鬆又好玩的休閒牧場。」楊政勳對於牧場轉型的期望，「羊」溢滿滿的熱情。

將「水流莊牧場」華麗變身的幕後推手楊政勳。(攝影/Carter)

水流莊牧場除了販賣100％鮮羊乳外，還有羊奶布丁、饅頭、紅藜吐司、霜淇林等熱銷產品。(攝影/Carter)

• 水流莊牧場

地址：高雄市橋頭區里林東路99號

電話：（07）612-1574

時間：週六日10：00～18：00

FB：水流莊牧場

本文作者：陳婷芳

(本文摘自《高雄畫刊》2023/02)