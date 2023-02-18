近年受空氣汙染、食安問題等影響，人們更加重視自身健康，尤其保健食品成為家家戶戶的必備，不過隨著需求量大增，市場上也開始出現亂象。知名營養師江欣樺秉持著「做好台灣營養食品」的使命，創立「營養師輕食」品牌，研發品質優良的保健食品，其中明星產品「新升級300億機能益生菌」更是全台第一個導入「太空保鮮」技術的益生菌，可以提高41%的存活率，樹立台灣機能食品的產業標準。

有鑑於保健食品的龐大市場，商品選擇越來越多，卻也衍伸出許多社會亂象，最常見的像是添加甜味劑、益生菌添加瀉藥及誇大不實等問題屢見不鮮。身為「營養師輕食」創辦人的江欣樺認為「企業的本質是為社會解決問題」，而他研發的產品就是問題的解決方案，因此持續發起益生菌革命，包含100%無添加、保證菌數，如今更首創導入「太空保鮮技術」，打造經歷連續4年革命的「新升級300億機能益生菌」。

「太空保鮮技術」是歷時17個月生產線研究的結果，江欣樺表示，此技術投入超過2000萬製程優化，期許用科學理性翻轉市場，給予消費者優質選擇。其作法是在每一條益生菌粉中填入氮氣，可降低75%的氧化傷害，並提升41%的菌株活性，解決市售益生菌菌數不足的無效問題，並向消費者提出3大優勢保證，包含足量菌數、100%無添加認證及全台第一獲得國際無添加協會的最高榮譽。

「太空保鮮技術」 可降低75%的氧化傷害，並提升41%的菌株活性，解決市售益生菌菌數不足的無效問題。(圖/ 營養師輕食提供)

生技品牌「營養師輕食」於2015年成立至今年年突破，8年來成長平均50%，年營業額也在2022年正式突破5億大關，成長速度已大幅度超越同業，成為生技界的指標品牌，但他們更著眼解決社會問題，從益生菌革命1.0到4.0，期間獲獎無數，包含榮獲SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎等多個獎項，也再次成為2023年益生菌的新標準。

營養師輕食年年突破，從益生菌革命1.0到4.0，榮獲SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎等多個獎項。(圖/ 營養師輕食提供)

因此，為發佈益生菌全新製成，於2023年2月8日舉辦《營養師輕食益生菌革命4.0見證記者會》，邀請品牌見證人吳慷仁分享真實體驗。會中首度釋出吳慷仁最新拍攝的品牌形象影片，並分享他用4個月的拍攝行程進行益生菌壓力測試。吳慷仁表示，可以代言營養師輕食，是很驕傲的一件事，且親自試吃「新升級300億機能益生菌」長達半年，身體變得很輕鬆也更健康，甚至幫助他渡過異地密集的拍劇行程，也早已主動推薦給身邊的親朋好友。

營養師輕食邀請吳慷仁擔任品牌見證人。 (圖/ 營養師輕食提供)

為迎接首位見證大使，營養師輕食官網推出限時折扣碼，只要在「營養師輕食」Google 地圖留下評論，將截圖回傳至「營養師輕食」LINE官方帳號，即能獲得100元折扣碼。江欣樺還透露，今年母親節將會祭出獨家商品滿額贈活動，讓想要照顧自己及家人健康的朋友，能夠吃得放心，為健康加分！