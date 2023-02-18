過去3個月間，ChatGPT以迅雷不及掩耳的速度，席捲全球各個角落，才甫問世短短幾個月，微軟創辦人比爾．蓋茲已這麼定調：「它出現的重大歷史意義，不亞於網際網路和個人電腦的誕生。」

ChatGPT是由一家員工數僅300餘人，位於美國舊金山的人工智慧新創公司OpenAI，於去年11月底所推出的一款「聊天機器人」。

ChatGPT究竟有多火熱？據官方數據顯示，就在推出僅短短5天之內，全球用戶數即突破100萬大關，對比之下，串流影音龍頭Netflix花了3.5年，臉書花了10個月，Spotify花了5個月，Instagram花了2.5個月，才達到同級的用戶數。

「這是AI的『iPhone時刻』，或者，我們可稱它為AI發展的『奇點』！」擁有史丹佛大學電腦科學碩士學位、曾任谷歌工程師，現為AI精準行銷公司愛卡拉（iKala）執行長的程世嘉，如此向本刊強調。

即使技術並非最新，在熟稔「深度學習」發展史的台大電機系副教授李宏毅眼中，這絲毫無礙於ChatGPT於AI歷史上所締造的「里程碑」紀錄。

對此，李宏毅解釋，關鍵在於，過去商用AI助理生成的文句，基本都是由「資料庫」中所挑出，「換句話說，它沒辦法自己產出新的內容。」但，ChatGPT卻不是如此，「基本上，它的文句都是自己『生成』的。」

另一個ChatGPT讓人驚豔之處，是它能「記得你是誰」。對此，現為AppWorks董事長暨合夥人、台灣大哥大總經理的林之晨向本刊表示，有別於過去的聊天型AI，ChatGPT能記得以前跟你聊過什麼，而且回覆還很有禮貌。

「就好比從『無意識』走向『有意識』的過程。」史丹佛大學電腦科學系教授張智威觀察，「ChatGPT似乎有那麼一點人類『自由意志』的味道了。」

專家一致推崇，那麼，許多人不免感到好奇，開發出「AI大神」的OpenAI，又究竟是何方神聖？

2015年成立的OpenAI，是由特斯拉創辦人馬斯克，以及全球知名創業加速器Y Combinator前總裁阿特曼（Sam Altman）等共同創立。2018年，馬斯克在考量特斯拉的自駕技術發展與Open AI可能衍生的利益衝突下，宣布退出OpenAI的董事會，之後的主要營運，即由當時年僅33歲的阿特曼一肩扛起。

談及這位主導公司營運短短幾年，就讓自家產品震撼全球的OpenAI執行長，曾是Y Combinator的校友、現為台灣知名線上程式教學平台Codementor創辦人暨執行長的劉威廷回憶，2013年他欲申請加入Y Combinator時，阿特曼就是面試他的主管之一，「我第一眼的印象就是，他講話和反應都非常快，極度聰明，充滿自信，且相當沉穩，很像比爾蓋茲年輕時的樣子。」

「阿特曼在業內的地位，絲毫不亞於馬斯克與Meta的祖克柏！」劉威廷表示，或許因為阿特曼長期以來相對低調的性格，外界對他所知不多，一直到近期ChatGPT推出後，才一躍成為全球目光焦點。

不過，劉威廷補充，若真要說阿特曼還有什麼「不同於常人」之處，「就是他在與人互動上感覺比較冰冷一些，有點亞斯伯格症的味道。」

這場由ChatGPT引爆的AI革命浪潮，或許在不久的未來，將深刻地扭轉全球經濟產業格局。

「它一定會取代掉很多工作，」詹益鑑觀察，「像是投資、醫療、金融等，很多偏向『敘述型』的工作，AI一定可以替代，而且會做得比人還好。」至於那些需要更多「人為判斷」的工作，詹益鑑亦略帶悲觀地指出，「AI也早晚可以替代，就看我們願不願意放手而已。」