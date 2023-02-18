自去年2月俄烏開戰以來，西方對俄羅斯能源祭出多輪制裁，包括前所未有的60美元俄油限價措施，嚴重打擊俄羅斯收入。俄羅斯已經決定減產原油產能50萬桶／日，美國財政部助理部長哈里斯（Ben Harris）表示，這決定表明俄羅斯已經無力售出所有石油。

路透社報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上周稱，從西方2月5日擴大限價措施至俄油及石油產品後，俄羅斯將從下個月開始主動減產約5%。這舉措短暫推高了全球能源價格。

哈里斯在阿格斯美國原油峰會表示，俄羅斯減產是因為賣不出去，而非打算武器化石油和成品油。這次減產是在西方對俄羅斯實施制裁措施後所進行的，其中包括史無前例的每桶60美元的價格上限。

俄羅斯財政部數據顯示，受到西方制裁的衝擊，俄羅斯1月石油、天然氣的月度預算收入下滑46%，創2020年8月以來最低。哈里斯說，「限價措施旨在穩定市場，同時又能打擊俄羅斯收入，如今雙雙實現」，他補充，目前沒有美國公司違反價格上限。

英國石油公司首席美國經濟學家柯恩（Michael Cohen）表示，目前不清楚俄羅斯是否因為限價措施，後勤陷入困難而關閉油井，或減產是否會持續下去。雪佛龍副總裁帕菲特（Colin Parfitt）也說，目前仍不清楚減產幅度多大，市場還在觀望。