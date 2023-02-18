國民黨台北市議員徐巧芯表態投入台北市信義、南松山立委，挑戰該選區資深立委費鴻泰，而費鴻泰也決定參加國民黨內初選，甚至更喊話「我會贏許淑華很多票」。對此，常在YouTube做街訪民調的直播主「桃園孫先生」17日深入信義區進行街訪，詢問民眾當「國民黨候選人徐巧芯、費鴻泰及民進黨候選人許淑華會投給誰？」最後的結果由徐巧芯勝出，引發討論。

日前徐巧芯稱已經準備好挑戰許淑華，且認為只有她能贏許淑華，對此，費鴻泰回應，自己跟許淑華在2020年有實戰的經驗，當時對手還有民眾黨蔡宜芳，打得很艱困。

而「桃園孫先生」17日前進信義區、北松山進行街訪，有民眾許多民眾欣賞徐巧芯「敢做敢當」、「我覺得徐巧芯很棒」，也有民眾認為費鴻泰「說到做到，很有信用」、「服務很熱心，唯一支持費鴻泰」、「專業」，同時也有少數民眾選擇民進黨的許淑華，最後結果為徐巧芯獲得21位民眾支持認同，費鴻泰則是有17位，許淑華則僅有10位。