2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。近日就有媒體指出，國民黨台中市長盧秀燕已經站穩「中霸天」的地位，挾中台灣700萬人口籌碼，「即使不角逐2024，仍進可攻、退可守」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，在去年的九合一選舉結束後，盧秀燕成功連任，在中台灣的影響力更是引起民進黨警惕，而現在2024總統大選也逐漸開始倒數，國民黨也尚未確定出線人選，因此也有「藍白合作」的說法，而盧秀燕本身又是藍營政治明星，加上新竹市也加入了中台灣區域治理平台，不免被聯想是有意角逐大選的鋪排。

該份報導也指出，但從盧秀燕謹慎的從政性格來看，在情勢還未明朗之前，會不動聲色。不過盧秀燕的前置準備也不能少，她在大選年宣布串連8縣市、挾700萬人口籌碼，等於率先掌握「更上層樓」的話語權。