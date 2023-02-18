由於國民黨許淑華當選南投縣長，南投縣立委第二選區補選將在3月4日登場，然而從關鍵調查有限公司日前公布的最新民調來看，國民黨的林明溱僅以29.91%的支持度，微幅領先民進黨蔡培慧的29.88%。然而台灣民意基金會董事長游盈隆15日卻在節目表示，以他的觀察，「還是會由國民黨取得這個席次。」

從關鍵調查有限公司的民調數據可以看出，若明天就是投票日，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%則表示會投票給蔡培慧，兩者的支持度相差不到1%，可說是在誤差範圍內。

游盈隆在節目《新聞千里馬》指出，民進黨在南投已經多久沒出過立委跟縣長，那個地方目前就是大環境的氛圍，國民黨還是有八成可能性會取得這個席次，另民進黨主席賴清德也出來講了，不否認南投立委補選將是一場苦戰。但他也強調，賴的說法才是對自己支持者、對社會大眾來講，能有一個比較趨近真實的了解。

除此之外，游盈隆也對嘉義市長補選及台北市立委補選做一個復盤，直言綠營之前選前喊會贏，結果票開出來吃敗仗，這對民進黨士氣會造成大傷；另在台北市選區，雖然吳怡農打選戰打得很清新，但那邊是蔣萬安留下來的選區，又當了市長，肯定是一場很難打的仗，「民進黨喊保衛戰，最後還是會傷到自己。」