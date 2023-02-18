桃園八德運動中心在去年9月18日因遭逢強震，出現天花板塌陷的恐怖狀況，不料監察院在15日卻要桃園市政府現任團隊出面說明，尤其點名市長張善政到監察院接受詢問。粉專《綠能你不能》指控，該運動中心所屬的北景雲計畫統包工程是前市長鄭文燦搞的，質疑監察院長陳菊難道想幫甩鍋？

該粉專表示，監察院要查「北景雲」工程，麻煩先呼叫前桃園市市長、現任行政院副院長鄭文燦，工程全部都是在他任內搞的。他幫大家回憶這些案，其實就是八德羽球場相關工程，當時的畫面大家驚心啊，陳菊別想用監察院甩鍋誒，所有人都在看。

《綠能你不能》更是怒批，「新潮流沆瀣一氣」。不少網友看到後也紛紛表示，「官官相護不會有結果，只會找墊背廠商而已」、「現在想想，現任的新竹市長做的事是對的」、「陳菊還在！繼續下架民進黨！」

另國民黨籍桃園市議員凌濤也指出，決標金額高達12億元的「北景雲計畫」包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心等，監察院等鄭文燦下台了才開始約詢張善政。從招標、得標、決標、驗收、監造都是鄭市府一手主導。且去年九月，他也揭露北景雲計畫當時全部的評審委員共11位，其中7位是桃市府代表，高達6成，包括桃園市府副秘書長盧維屏、前勞動局長吳宏國等都是當時評審委員。