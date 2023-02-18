自稱聯合國軍醫的詐騙對話內容。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅分局新屋分駐所分別於15、16日連續2天，都接獲轄內金融機構及郵局來電，表示有民眾在臨櫃匯款時疑似遭詐騙，通報轄區警方，員警獲報後立即派員趕赴現場，在員警細心解說下，民眾才驚覺掉入詐騙陷阱，所幸為民眾保住辛苦存下的積蓄近50萬元。

楊梅警分局指出，2月15日一名65歲范姜姓婦人因網路交友認識一名自稱聯合國軍醫的男子，以假愛情交友方式，每天不斷在聊天軟體以甜言蜜語攻勢稱對方為「我的愛」、「我的女王」，要求對方匯款25萬6千元，才能向聯合國請假雙宿雙棲，所幸難逃警方法眼，成功攔阻。

另外2月16日一名83歲唐姓女士，接獲一名擁有大陸口音的妹妹電話，就是所謂的「猜猜我是誰」老哏詐騙手法，欲向唐婦騙取20萬元，幫忙投資生前契約，遭詐的唐婦也因高齡年長，擔心家中兒子將來不幫她辦後事，差點就將款項匯出，在員警耐心溝通下，才相信這是詐騙手法，順利保住老本。

楊梅警分局分局長張仁傑表示，時下詐騙集團猖獗，但在同仁努力並與金融機構保持聯繫互動之下，已建立良好默契，也藉此機會向大眾宣導，盼能減少更多民眾遭詐，守護財產安全。