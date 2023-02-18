國民黨副主席夏立言17日結束訪問大陸行程返台，他下機後向媒體表示，此行已經達成設定的目標，是成功而正面的訪問行程，完全沒有賣台的問題。

訪問團一行搭乘長榮航空BR766班機從成都起飛，約晚間23時18分抵達桃園機場，夏立言在機場受訪時說，此行見了國台辦新任的負責人，也反映台商及台灣農漁民關心的議題，都得到相當正面的回應，對未來交流是好事。夏立言也說，大家都強調交流的重要，這就是我們現在在做的事。

夏立言一行8日啟程抵達大陸後，先後造訪北京、南京、上海、武漢、重慶及成都等6地，除了會見中共國台辦主任宋濤、中央政治局常委王滬寧、北京市委書記尹力、江蘇省委書記信長星、上海市委書記陳吉寧、湖北省委書記王蒙徽及重慶市委書記袁家軍等人，並與當地台商、台胞及台生代表座談交換意見。

但是在夏立言飛抵桃機前，數十名台灣基進成員前往桃機抗議，指控國民黨多次以經濟民生交流為由出訪大陸，不但出賣台灣利益，也成為世界圍堵大陸擴張的破口。夏立言下機獲悉後，駁斥賣台不是他們說了算，而是由台灣人民來說。為維持國門秩序，航警不敢大意派出大批警力在旁戒備，所幸抗議民眾表達訴求後隨即平和散場。