媽祖婆不會拋棄香燈腳！苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖12日凌晨起駕，多達14萬名香燈腳跟隨媽祖一起進香，然而，有名阿伯因小腿萎縮，不能像一般人步伐可以跟上媽祖的進香隊伍，於是，到了晚間時刻阿伯還獨自一人夜行在前往北港朝天宮的路上，但「媽祖不放棄任何人」，阿伯遇到1名熱心的貨車司機，不僅幫忙照亮道路，也緩慢的跟隨，後來也有熱心的香燈腳跟著阿伯一起前往北港朝天宮。

一名男子在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，並上傳3張照片，他表示有一名阿伯晚間時刻，正在雲145縣努力往北港朝天宮前進，他也謝謝1名司機大哥跟在阿伯後面幫忙；從原PO的照片可見，阿伯提著大包小包的物品，但因小腿萎縮，不能像正常人快步行走，阿伯蹣跚的步伐跟隨著媽祖，也落後隊伍許多，直到晚間了還在努力的像前行，然而，在這夜行的道路上，有熱心的貨車司機用車燈幫阿伯照亮前方的道路，也緩慢跟隨著阿伯，不讓阿伯遭遇任何意外。

有名小腿萎縮的阿伯蹣跚步伐落後隊伍太多，導致晚間時刻還獨自一人在行走，熱心的貨車司機遇見也開著大燈幫忙照路。（翻攝自臉書白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

消息在臉書上曝光後，也引起許多網友表示也要盡一點心力幫忙阿伯「我要留一份爆好吃的冬粉和油飯，給阿伯。」、「毅力堅強的阿伯，加油」、「加油，快到了」、「媽祖婆不會拋棄香燈腳，也許是媽祖婆請您照顧落後的香燈腳」、「阿伯要注意自己的安全跟身體狀況哦」、「我也有在145路有遇到這位阿伯，白沙屯媽祖給他很堅定的意志力，超強的阿伯」。

另外，也有網友表示「阿伯超厲害的，不管白沙屯媽祖遶境進香跟大甲媽祖遶境進香，都從頭到尾一直走下去」、「阿伯已走第8年了，大甲媽已走24年了」。

原PO後來也在貼文留言表示「謝謝大家關心，現在目前有一群人跟隨著阿伯，請大家放心」。

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