喜劇演員出身的女星許乃涵(涵冷娜)，近年來跨足多部影視作品，其中在《村裡來了個暴走女外科》飾演護理長，挺著孕肚在急診室奔波的模樣，給觀眾留下非常深刻的印象，戲外她的生活同樣操勞，近來許乃涵全身痠痛，前往撥筋跟刮痧，想不到後背的結果大出意料，她罕見曬出脫衣照，掀起一陣討論。

許乃涵放上刮痧後的成果照片，只見她拿著手機朝鏡子自拍，從肩膀、背部到屁股的身體部位全都露出，上面竟有一大片的血紅痕跡，是撥筋跟刮痧留下的痕跡，她嘟起嘴巴形容慘況：「地方媽媽的美背就染色了」，好在許乃涵看得很開：「我是覺得這樣有一種獵奇美感啦！粉紅紋半甲」，個性相當樂觀、開朗。

許乃涵全身痠痛去刮痧，後背樓下大片的紅色痕跡。(圖/許乃涵 FB)

照片曝光後，網友紛紛回應道：「曲線好美，但看起來好痛喔，娜娜保重」、「好嚴重啊，要愛惜身體，不要太累了」、「這肋排顏色不錯！煮起來應該很好吃???」，其中，有許多網友聯想到日本動漫《進擊的巨人》，「女巨人！後頸露出來了～」、「這配色根本進擊的巨人」」、「還以為妳cos」，連藝人楊子儀都說：「進擊的冷娜」。

據悉，畢業於台北藝術大學戲劇系的許乃涵，是「涵酸少女」的2名成員之一，說話幽默風趣的她，曾在知名的卡米地喜劇俱樂部中，表演脫口秀，此外，她也跨足影視作品，從早期的《命中注定我愛你》、《拜犬女王》，再到近年的《誰是被害者》、《村裡來了個暴走女外科》等作品，皆能看見她的精湛演技。