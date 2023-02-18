吸取年輕的血液以獲得力量與青春，長期以來一直是中外小說與電影常見的情節。雖然科學界也證實輸入年輕的血液或腦脊髓確有逆轉衰老的作用，但在醫學應用上有實際效果、法律與倫理道德等難題，因此有科學家轉而研究輸血產生抗衰老作用機制，他們發現用一種常見的藥物就有改善造血系統的功能，進而延緩衰老進程。未來循此機制進行深入研究，有可能發展出延緩甚至逆轉老化進程的科學方法。

早在2014年就有美國史坦福大學教授Tony Wyss-Coray進行對小鼠的輸血與抗衰老的研究，他的團隊發表在《自然》科學期刊上的研究報告證實，輸入年輕小鼠的血漿確實讓老年小鼠的大腦反應更佳，而且腦脊液也同樣具有逆轉大腦衰老現象的作用。

white blood cell making its way through a stream of red blood cells to attack a roundworm (large object at the bottom) pic.twitter.com/bw4225N67f — microscopic images. (@microscopicture) February 11, 2023

當時相關研究在社會上確實引發一股風潮，各種吹噓改善腦部健康保健品與聲稱可以用換血療法對抗衰老的各種「偽醫學」大行其道。2016年美國市面上還出現販賣年輕人血漿的廣告，每公升售價8000美元，2公升還有75折優待。此種交易一度在矽谷形成風潮，讓「血牛」有了更驚悚的科學與社會學意義。這些現象迫使美國食品藥物管理署（FDA）出面呼籲消費者不要上當，並警告這種治療方式可能面臨的重大健康風險。

研究人員也開始思考如何探明輸血的抗衰老機制，透過合乎倫理的生產過程製成藥物或生物製劑，以合宜的價格供一般人使用。最近哥倫比亞大學的研究人員在《自然─細胞生物學》（nature cell biology）上發表一條新的研究路線，研究也已經獲得具體的成果。

哥倫比亞大學醫學中心幹細胞專案的負責人Emmanuelle Passegué博士領導的研究團隊發表在《自然─細胞生物學》期刊上的新研究路線已獲得令人鼓舞的成果。（圖／自然期刊網頁截圖）

這項由美國哥倫比亞大學醫學中心幹細胞專案的負責人Emmanuelle Passegué博士領導的研究團隊在報告中指出，血液系統中循環的血液細胞來源於骨髓中的造血幹細胞，但造血幹細胞會隨著年齡的增長而老化，生產的紅血球細胞和免疫細胞都會減少，這會導致各種疾病與衰老現象。而輸血可以補充部份造血系統功能，卻無法恢復已衰老造血幹細胞的活力，即便輸入年輕的造血幹系胞亦無濟於事。

研究團隊後來發現，輸入年輕的造血幹細胞沒有作用是因為被輸入個體的體內環境已經因衰老而惡化，在小鼠的研究中發現，老年小鼠骨髓內的骨祖細胞數量功能都已下降，機能嚴重退化，血液環境中充滿大量發炎現象，使得造血幹細胞功能出現障礙，逐漸發生衰老變化。

如果一個70歲的人的血液系統有40歲的功能，那麼他的健康狀況會更好，壽命也會更長。（圖／Shutterstock)

這也提示，幹細胞所處的原生環境可能有著重要影響。作者在對老年小鼠的骨髓進行檢測時，就看到其中的環境已經變得惡劣，骨祖細胞的數量和功能下降，骨髓中心有大量間充質細胞在擴增，竇狀血管系統也有所退化。此外，微環境中充滿了大量炎症，被炎症包圍的造血幹細胞功能出現障礙，逐漸發生衰老變化。

研究團隊後來採用一種已批准上市、通常用於治療類風濕性關節炎的炎症信號抑制劑anakina，讓小鼠的造血再生功能明顯改善，多種血液細胞數量也有明顯上升。如果老年小鼠長期使用，其造血幹細胞的功能會逐漸趨近於年輕小鼠，衰老的特徵會明顯好轉，顯示已出現逆轉衰老的功用。換言之，如果一個70歲的人的造血系統有40歲的功能，那麼他的健康狀況會更好，壽命也會更長。

改善造血幹細胞功能的策略已證實可以維持老年人有更健康的血液再生過程，用這樣的方式將能一步一腳印地找到新的延緩衰老的方法。（圖／Shutterstock)

研究主持人Passegué亦曾於2021年在《實驗醫學期刊》（Journal of Experimental Medicine）上發表一篇研究指出，她的團隊嘗試通過運動或限制卡路里的飲食的方式讓小鼠體內的衰老造血幹細胞恢復活力，但這2種通常都被認為可以延緩衰老過程的方式最後都失敗了。此外，將老的幹細胞移植到年輕的骨髓中也起不了作用，這也證明輸入年輕的血液並不能使年老人造血幹細胞恢復活力。

發表於《自然－細胞生物學》研究報告的領銜作者Carl Mitchell博士說，研究結果表明，改善造血幹細胞功能的策略已證實可以維持老年人有更健康的血液再生過程。一般人類在50歲時骨組細胞組織就開始退化，接下來要研究的是骨髓內環境的衰老現象如何影響人類的衰老進程，用這樣的方式將能一步一腳印地找到新的延緩衰老的方法。