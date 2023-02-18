美國北方司令部（Northern Command）今天指出，美國已完成搜尋本月稍早擊落的1個據稱是中國偵察氣球碎片的作業。

法新社報導，美國北方司令部聲明指出，「分派給美國北方司令部的美國海軍資產成功定位，並回收中華人民共和國高空偵察氣球的碎片後，在南卡羅來納州外海的搜尋作業已於2月16日結束。」

美國北方司令部表示，「（氣球）最後的幾塊碎片送往維吉尼亞州的聯邦調查局實驗室（Federal Bureau of Investigation Laboratory），進行反情報調查。」

這顆氣球2月4日在大西洋上空被美軍F-22戰機擊落前，已經飛越美國許多地區空域。

北京堅稱這個裝置用於氣象偵測且已迷航偏離，華府則稱這是一個精密的高空偵察器。

由於氣球事件，美國和中國間緊張關係加劇。

美國軍機接下來幾天擊落3個不明飛行物體。不過華府表示，初步證據顯示這些物體未涉更廣泛的中國間諜計畫。（譯者：徐睿承）1120218