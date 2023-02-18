一起離奇命案就發生在愛爾蘭羅斯康芒郡（County Roscommon），一名67 歲罹癌老翁克勞斯（Jasper Kraus）在去年遭到家中飼養的公雞襲擊後，緊急送醫搶救仍不幸身亡，且雞爪上還殘留犯案血證。

綜合外媒報導，事發於去年4月28日，當天與老翁克勞斯同住的房客奧基夫（Corey O'Keeffe）上完大夜班返家，先是餵養了家中的動物，並向克勞斯打聲招呼後便回房休息，怎料突然間聽到克勞斯尖叫大喊「快過來」，他衝出查看發現對方倒在血泊之中，且腿上傷口不斷流出鮮血，另一條腿上也有抓痕。

奧基夫表示，克勞斯死前曾說出「公雞」2個字後便失去意識，他趕緊打電話求救，並在醫護人員到達前為克勞斯實施25分鐘的CPR，不過最終仍因失血過多，導致心臟病發死亡。

克勞斯的女兒貴南（Virginia Guinan）指出，她順著血跡找到了父親飼養的婆羅門雞（Brahma Chicken），牠的爪子上還留有血漬，認為這隻雞應該就是兇手，「牠之前曾經攻擊過我女兒。」

貴南透露，她先前曾想處理掉這隻公雞，但父親非常喜愛小動物，於是便將牠留下飼養，她也趁此呼籲大家，即使「雞」被認為是安全的物種，但只要家禽出現攻擊人的跡象，就該將牠們趕走。

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