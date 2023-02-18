俗話說「虎毒不食子」，但世界各地依舊有許多父母，恣意對孩子做出出格的行徑。大陸貴州省一名媽媽日前在大街上多次飛踢女兒，隨後更不顧眾人的側目，試圖將孩子丟到路邊的垃圾桶。對此，當地警方回應，已接獲消息並介入調查。

綜合陸媒報導，貴州省台江縣一名媽媽日前在大街上，多次飛踢狠踹女兒的影片引發網友熱議；畫面中可以看到一名身穿淺色上衣的壯碩女子，對前方正在走路的女童多次飛踢和猛踹。

誇張的是，一陣拳打腳踢似乎難消該名媽媽的怒火，在女兒多次踉蹌倒地後，她更將其抱起，試圖丟到路邊的垃圾桶但未成功，緊接著便冷血看著在地上打滾的女兒不為所動。對此，當地警方回應，已接獲消息並介入調查。

消息曝光後，網友紛紛表示「虎毒不食子，有沒有小女孩聯繫方式」、「別逼著生，生了也是怨氣」、「可憐的孩子，不愛就不要生下她」、「這個母親真的精神有問題吧」、「教育孩子可以，但一定不能在外面讓孩子自尊心受辱，真的會留下傷痕」、「留下這段視頻，將來這個女人老了無人贍養拿出來播放」、「她不配做母親」。

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