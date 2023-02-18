台北市議員徐巧芯今更在直播上念出檢方監聽譯文，爆料陳宗彥當初和綽號「豆哥」的台南酒店老闆特助王孝瑋聯絡時，多半以「找朋友」來當作召妓暗語。（摘自徐巧芯YouTube頻道／李奇叡台北傳真）

行政院發言人陳宗彥昨被媒體、民眾黨立委陳琬惠連番爆料，11年前任台南市政府官員時曾多次接受業者性招待，台北市議員徐巧芯今更在直播上念出檢方監聽譯文，爆料陳宗彥當初和綽號「豆哥」的台南酒店老闆特助王孝瑋聯絡時，多半以「找朋友」來當作召妓暗語，而除了「小芸」以外，「愛佳、愛玲」也都是陳宗彥點名過的小姐。

民眾黨立委陳琬惠昨稱，陳宗彥於台南市府任職新聞及國際關係處長時，透過「豆哥」王孝瑋介紹，經常至「康樂隊」酒店消費並帶小姐出場。她秀出對話截圖，指王孝瑋曾請求協助處理視聽歌唱場所變更使用工程時，陳宗彥竟直接詢問「小芸有空嗎？」

據了解，陳宗彥是因為台南地檢署接獲檢舉，轄區警員與酒店業者間疑似收賄、接受性招待，檢方聲請監聽時意外發現陳與王孝瑋間的通話和聯繫記錄；而對話顯示，豆哥還交代小姐出場的「咖啡錢」由老闆處理，記帳時要登記在「陳董」帳上。

徐巧芯今日凌晨1時在社群平台開直播，拿出20頁左右的監聽譯文，表示因陳宗彥親口告訴她「當然沒有接受性招待」，此番說謊的行徑讓她決定揭密；她說，通話紀錄中的電話號碼，和她下午撥給陳宗彥的號碼一模一樣，由此可推論資料中提及的「陳董」就是陳宗彥的代號。

而陳宗彥被爆幫酒店業者喬事，徐巧芯根據監聽譯文表示，酒店老闆「歐哥」連姓男子在取得執照過程中遇上困難，並要求豆哥牽線，想和陳董「聊聊」，並表明要請「某人」去施壓公務人員，而豆哥後續也說「已經和陳董見面了」。徐質疑，陳宗彥是公務人員，跟豆哥見面談喬事情的細項，是否有濫用公權力的問題？

另外，陳宗彥和豆哥之間以「同學」互相稱呼，當陳點到喜歡的小姐時，還會要求豆哥記下名字。徐巧芯說，2012年12月1號晚上9點30分左右，陳宗彥先打給豆哥，問說「同學，方便找個朋友嗎」，豆哥隨後回應「好，那我問一下狀況」；2013年1月25日晚上11點9分，陳宗彥又打給豆哥，問說「同學，有什麼需要服務的嗎」，豆哥反問「要找朋友嗎？」而從雙方對話過程中，可以看見不時出現「勾三秀六」（勾出場3小時、性交易6000元）等酒店行話，間接證明陳宗彥有召妓事實，「找朋友」疑似就是陳宗彥希望召妓的暗語。

徐巧芯表示，2013年10月3日晚上9點18分，豆哥打電話給康樂隊酒店經紀，說「有一個陳董，朋友，他要一個，他人在東區，到時候可能要麻煩一個助理載過去，妳人先選，選好跟我說」；當晚11點51分又打電話回去，問說「妳幫我問一下，剛剛出去那個公主，叫什麼名字」，酒店經紀說「愛佳，愛玲的愛，紅粉佳人的佳，問這要幹嘛？」豆哥隨即回應「沒有，同學在問」。

徐巧芯說，2013年11月9日晚上9點16分，豆哥再次交代酒店經紀，說「朋友9點25分到，麻煩妳帶愛玲過去，到跟上次一樣的地方」，還說「那個女生，要跟她交代，不要收錢，也不要問太多」，這個特別的要求，是否因為對象就是「陳董」陳宗彥？