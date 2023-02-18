民眾黨立委陳琬惠17日指控，賴系、行政院發言人陳宗彥擔任台南市府首長期間，接受業者性招待，陳宗彥隨後宣布辭職。前民進黨立委郭正亮表示，接下來輪到行政院長陳建仁，自己看著辦吧。

郭正亮17日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，事實上，連續發生3件事，第一件事，前新竹市長林智堅，總統蔡英文叫他去戰清白，現在中華大學一審沒過，台大也還沒結果。而陳明通的聲明，本來是要給林智堅一審時辯護用，林智堅後來突然道歉，所以陳明通才覺得蒙受不白之冤。支持蔡英文這一派的人，當然會覺得林智堅還沒走完程序，就逼人家趕快自我了斷，怎會急成這個樣子，這是第一絕。

郭正亮接著指出，第二件事，英系中常委黃承國，已經很久沒去中常會了，這件事情做了斷，原本要做個面子讓黃承國自己辭，賴清德不要，一定要搞到更生人從此跟本黨無關，這叫第二絕。第三件事，小英之友會就併入信賴台灣協會，這是第三絕。這樣一步一步來，人家當然會有意見。

郭正亮認為，為什麼人家手上有這種資料，就是對賴清德不信任，覺得他可能會步步進逼，所以早就準備好了，如果做太過頭了，那就看著辦。

主持人盧秀芳問到，以賴清德的個性會在乎、會硬幹嗎？郭正亮回應表示，他很剛直，就怕會撞車。接下來輪到陳建仁，自己看著辦吧，你以為在立法院沒有賴清德的好友、以為行政院體系裡面不會把資料給民進黨立委，用來「電」陳建仁。