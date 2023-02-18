行政院發言人陳宗彥昨突遭爆料，11年前任職台南市政府期間多次不當接受業者性招待，因他為民進黨主席賴清德嫡系子弟兵，這起爆料被視為民進黨內派系鬥爭。台北市議員徐巧芯表示，陳宗彥只是鬥爭中「第一個倒下的」，後面還會有人被攻擊，下一個很有可能就是民進黨立委林俊憲。

賴清德接任黨主席後，祭出排黑加嚴的「黃承國條款」，曾遭感訓的英系中常委黃承國未來無法繼續參選黨職，外界普遍認為是對英系的一大打擊。

徐巧芯今於直播上表示，陳宗彥10幾年前的東西為什麼會被爆出來，理由非常簡單，就是「你敢動我的黃承國，我就動你的陳宗彥」；因黃承國是蔡英文的心腹，賴清德祭出黃承國條款，導致「惹禍上身」。

徐巧芯表示，賴清德好不容易想做點正確的事情，民進黨卻整個髒水往他身上潑，而且潑的還是真的，直接弄倒賴清德重要的子弟兵。

「陳宗彥弄完了，下一個弄誰？」徐巧芯認為，下一個倒楣的很可能就是同為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲，而且林自己「應該也有數」。她強調，不是指控林俊憲有做什麼犯法的事，其實她跟林俊憲關係也很好，希望林一切平安。