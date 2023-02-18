今天（18日）是補班日，全台各地天氣晴朗，南部高溫可達30度。氣象專家吳德榮表示，明天（19日）下午開始有冷空氣南下，北部和東部有雨，氣溫也會逐日下降，到了下周二（21日）和下周三（22日）部分縣市恐降到10度左右低溫。強度可能達到大陸冷氣團。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（18日）至明（19日）上午各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫雨；西半部和金馬易有霧。今各地平地氣溫：北部11至27度，中部11至29度，南部12至30度，東部13至29度。

吳德榮表示，明天（19日）下午開始有另一波冷空氣南下，北部和東部轉有雨，氣溫逐日下降；下周二（21日）晚上和周三（22日）早晨氣溫降到最低，部分縣市的平地最低氣溫可降至10度左右，強度明顯比上一波弱，但仍有達到大陸冷氣團的機率。

吳德榮指出，下周三（22日）起到下周五（24日）白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升；下周四（23日）和下周五（24日）西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天還沒有結束，下周五（24日）晚上開始另一波強冷空氣開始南下，強度有待觀察。

吳德榮也說，根據最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，因垂直風切大，發展機率不高，對台亦不具威脅，但模式模擬的大氣環境，會因此熱帶擾動而增大其不確定性，應持續觀察最新資料。