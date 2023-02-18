屏東縣「得利10號」漁船2009年被查獲紙箱運毒案，船長陳火盛判刑18年定讞，陳坐牢8年多後獲再審，最高法院去年8月認為檢方舉證不足，判決陳無罪確定。陳日前以他再審獲釋前遭囚2966天，聲請刑事補償，高雄高分院決定補償陳每天4000元，共補償1186萬4000元。

檢方指控，陳火盛與林進龍、趙鳳珠、林金群、謝龍宗（趙、林及謝3人判決有罪確定），及綽號「阿超」的男子計畫從菲律賓以漁船走私海洛因毒品來台。

謝龍宗2009年5月8日指示趙鳳珠臨櫃匯款購毒基金新台幣300萬元，另將餘款230萬元，由謝龍宗兌換成同額美金攜至菲律賓，林金群與謝龍宗與「阿超」會合後，以3台DVD機台夾藏16塊海洛因磚，利用漁船走私來台。

檢方指控陳火盛駕駛「得利10號」漁船到達菲律賓納卯港，與林金群、謝龍宗在菲律賓「紅滿公司」內碰面，林金群當場交付3台DVD機台夾藏16塊海洛因磚的紙箱給陳。

陳男駕駛「得利10號」漁船返抵屏東東港碼頭，依林金群指示聯絡林進龍拿紙箱，林進龍亦依林金群指示聯絡謝龍宗前往領取；之後謝龍宗駕車前往林進龍住處領取藏16塊海洛因磚之DVD機台的紙箱遭警方逮獲。

高雄高分院裁准再審後，認定沒有證據證明陳男知悉所載運紙箱內裝之DVD機台藏放毒品，以及他收受任何對價性報酬或利益，改判無罪，去年8月最高法院駁回檢方上訴，陳再審獲判無罪確定。

陳因他再審獲釋前遭囚2966天，聲請刑事補償，指他因這起官司減少工作損失高達 6800萬元，請求以每天5000元的最高補償，但高雄高分院審酌後，決定補償陳每天4000元，共補償陳1186萬4000元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！