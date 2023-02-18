已申辦好市多新卡「富邦Costco聯名卡」的會員，近日陸續拿到新卡，有名資深會員日前就抱怨，額度竟只有5000元，被網友虧「傷害性不大，侮辱性極強」，新卡額度意外掀起討論。昨一名會員也貼出自己信用卡額度有30萬，笑說：「還好沒被侮辱」，而他的身分曝光也讓網友驚呼，財力證明是這幾個字嗎？

一名「Costco好市多 商品經驗老實說」社團管理員在臉書貼出新卡照片，信用卡總額度為30萬元，並發文笑說：「申辦的富邦鈦商卡終於到了，身為管理員，給的額度還好沒被侮辱。」

由於該臉書社團成員有190萬人，許多網友都會在社團討論賣場商品，對於會員在選購上有不少影響，有網友就笑說：「你財力證明是寫我是社團管理員嗎⋯⋯」、「馬上核卡」；另外也有管理員留言：「我老婆35萬，應該還有更頂的。」

也有人開始較勁卡片額度，「剛剛線上查詢竟然65萬？」其他人驚呼：「65萬是VIP等級了！」「剛剛有80萬的乾爹出現了」、「各位都很幽默，為補班日前夕增添了幾分歡樂。」