內政部16日公佈最新出爐的房貸補貼方案，指出2021年家戶所得在120萬元以下、名下持有自用宅1戶以內，且符合補貼資格的民眾，申請核定後政府將補貼3萬元。然而，消息一出卻在網路上掀起兩極爭議，主播劉芯彤也於臉書發文指出：「官員是否不食人間煙火？」

劉芯彤表示：「央行去年連續4度升息，真的讓身為房貸族的我相當有感。」認為辛苦賺得的收入都被利息吃光光了。而今房貸補貼出爐，除了排富條款很正常外，卻也有了「原始核發金額台北市850萬（總價大約1200萬以下），其他縣市700萬（總價大約1000萬以下）。」的限制，讓她不禁直言：「官員是否有點不食人間煙火，搞不清楚現在的房價狀況。」

內政部公布最新的房貸補貼方案。(圖／翻攝自內政部臉書)

劉芯彤也在貼文中分享自身經歷：「前陣子我去看位於蛋白區的房子，室內僅有14坪，開價也超過千萬。」此外，提到現在新鮮人出社會，若以薪水4萬元計算，也要不吃不喝存約6.25年才能存到300萬的頭期款，再花個20年時間去償還房貸，每個月辛辛苦苦卻只能住14坪大小的房子。

劉芯彤認為比起3萬的房貸補貼，更需要的是薪資提升和合理房價，指出：「20多年前，桃園南崁的新屋38坪只要410萬。現在同個區域的房價已經翻了好幾倍。」房子老舊卻漲價，但新鮮人的薪資20年過去，卻絲毫沒有提升，甚至還有下滑趨勢，並指出癥結點：「如果未來兒子回來靠爸、靠媽，好像也很合理，畢竟是這個社會讓他們很難活下去。」