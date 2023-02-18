台中市府警察局清水警分局長周俊銘日前上廣播，透過輕鬆口吻，針對目前重要警政工作「打詐」與「防竊」進行精闢講解。他說，以「戰地情人、戰地軍醫或駐外工程師」等身分並貼上帥哥美女照的「愛情騙子」等網路交友手法，呼籲等愛的人千萬別受騙。

周俊銘舉例，沙鹿區65歲老婦人於網路上認識男網友，該男網友自稱是德國軍醫現在伊拉克，由於受不了戰爭提出想移民台灣居住，但需要一筆費用辧理手續，並向老婦人借錢，老婦人深信不疑，便把家中的黃金變賣及存簿存款，換得現金30萬元，前往銀行準備匯款，行員發現有異，趕緊通報警方到場，老婦人才驚覺受騙。

周俊銘說，警方常接觸的詐騙案例，以「戰地情人、戰地軍醫或駐外工程師」等身分並貼上帥哥美女照片的「愛情騙子」等網路交友手法，針對愛情空虛或渴望愛情的民眾，隔著螢幕每天噓寒問暖，喊著寶貝、親愛等之類，讓人產生戀愛的錯覺後，等到培養感情，再開始編造想來台灣共度餘生等等各種詐騙話術，接著要求匯款，等拿到匯款後便人間蒸發，往往被害人等到這時候才清醒被騙。提醒民眾這類的外國軍官，用的大多都是簡體字及要求匯款都是台灣帳號。

此外，還有以購買「遊戲點數」驗證警察身分「假援交真詐財」案件詐騙手法，提醒民眾購買「遊戲點數」提供序號及密碼是無法驗證警察身分。眾萬中不離「騙」，詐騙手法最終目的還是要匯款或購買遊戲點數，提醒民眾可透過身邉親友或警察幫忙查證，不要只聽信對方的話語，以防遭詐騙。

最後，周俊銘幫忙宣導，梧棲童綜合醫院貼心服務，若家屬載送病患至該院就診時，可由臺灣大道入口進入醫院地下4樓的專屬停車場，方便家屬停車及病患直接搭電梯上樓就醫。

周俊銘表示，詐騙集團獲得的資訊很快會利用時勢話題進行各種詐騙，呼籲民眾不要提供任何人銀行帳戶或身份證件、不要幫人領錢或進行轉帳、不要依照他人指示購買點數；可撥打165查證且要相信警察。此外，今年白沙屯媽祖遶境活動，人潮擁擠，周分局長亦呼籲民眾留意自身重要財產，警方也將在人群加強巡查。