自稱音樂人的徐姓男子，以拍攝專輯封面為由，誘騙女模至其租屋處，在熱巧克力中攙入FM2迷昏性侵，還一度嘗試肛交；台北地院去年依強制性交罪將徐男重判10年徒刑。民事部分，北院日前判決徐應賠償被害人100萬元精神慰撫金。可上訴。

判決指出，徐男2019年4月透過交友軟體「TINDER」認識被害人，2020年1月聯絡她說急需至他工作室拍攝音樂專輯封面，徐男拿熱巧克力給被害人，被害人喝後意識模糊、陷入昏睡，徐男趁機性侵得逞。

過程中被害人感覺到後方有硬物試圖侵入而痛醒，以英文問「Are you fucking my ass？（你在弄我屁屁嗎？）」，被害人出聲制止，並以手機錄音，錄到3段自己和徐男口齒不清的對話。

後來被害人男友來電詢問被害人行蹤，被害人向男友求救，徐男搶走電話拒絕透露地址，被害人最後穿衣逃離現場，並和男友報警。警方在被害人下體採到徐男DNA，且被害人尿液也有FM2成分。

北院審理時，徐男否認下藥，辯稱是合意性交，但合議庭不採信，去年重判徐男10年徒刑。被害人提起民事求償，北院判徐賠償120萬元，但扣除檢方先前補償的犯罪被害人補償金20萬元，徐應賠償被害人100萬元。