媒體人謝曜州的留言，引發網友熱烈討論。（圖／截自游淑慧臉書）

行政院發言人陳宗彥昨（17）日遭民眾黨立委陳琬惠爆料，指他過去擔任台南市政府官員時多次接受業者性招待。陳雖痛斥媒體未經查證、抹滅人格，行政院卻證實，陳已向院長陳建仁提出辭呈。國民黨台北市議員游淑慧引述電影名言「你敢動我的馬，我就幹你的狗」，研判此事最終結局將可能是「互相測試、毀滅危機、英賴熱線、恐怖平衡」。媒體人謝曜州則留言：「女孩子家講話要秀氣一點，但是我喜歡。」讓大批網友笑翻。

游淑慧昨日在臉書發文，針對陳宗彥事件，她引述電影《五億探長雷洛傳》名言：「你敢動我的馬，我就幹你的狗。你能護你的狗，我也就能疼我的馬。」強調事件發展高潮迭起，莫非是「英賴二次開撕」？

游淑慧認為，陳宗彥落馬代表有人要對副總統賴清德警告：「你敢動我的阿國，我就揭你的宗彥。」至於此事最終可能結局，則包括互相測試、毀滅危機、英賴熱線、恐怖平衡。

此文湧入約3000個讚及破200則留言，迴響熱烈。謝曜州也現身留言：「女孩子家講話要秀氣一點，但是我喜歡。」獲得大批網友按讚，紛紛認為謝的留言相當好笑。游淑慧本尊則回應謝：「民進黨太粗暴，很難秀氣形容。」