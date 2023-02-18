醉離譜的是這個男人。本月14日晚間下班尖峰時刻，有民眾報案北市市民高架橋快車道上有一輛故障車，造成車流回堵，高架橋成為大型停車場，警方獲報到場後，發現陳姓駕駛昏睡在駕駛座上，一度以為他有罹病發生意外，經猛力敲窗後，員警發現他全身酒味，竟是酒駕開到一半睡著，經酒測後發現超標，立刻帶回分局並移送法辦，誇張行徑讓員警大呼時有夠離譜。

根據調查，中山分局14日晚間6時許獲報，有一部自小客車停於市民高架道路上方，疑似為故障車，嚴重影響車流，當時剛好為下班時間，整個市民高架橋因此大塞，成為臨時停車場。

警方到場排除時，發現自小客駕駛陳姓男子將車停放於快車道上，並在車上呼呼大睡，員警一度擔心陳男是否為疾病導致身體不適，於是敲擊窗戶喚醒男子，所幸該男從睡夢中醒來，員警也當場放下心中的大石。

但是在交談過程中，員警發現駕駛陳男散發濃濃酒氣且面帶酒容，懷疑其可能酒後駕車，經實施酒測後發現酒測值竟高達0.29mg/L，全案依規定移送公共危險罪。

中山分局呼籲，民眾飲酒後應搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，勿抱持僥倖心態酒後駕車，以免發生事故造成悲劇，得不償失害人又害己。

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