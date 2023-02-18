雞蛋價格漲回歷史高點，每台斤要價52元。一名網友分享，看到最近的蛋價，想著自己曾趁著特價買了一堆茶葉蛋的兌換券，不知道能否一次使用多張券，和超商店員直接換一盒生的雞蛋，引起網友討論，一位過來人分享自己成功兌換5盒生雞蛋，坦言通常是可以的，不過還是要看各個店家的規定。

一名網友日前在PTT上發文說，他在蝦皮上買了一堆超商茶葉蛋的兌換券，看到近日蛋價漲了不少，想說可以用茶葉蛋兌換券來換雞蛋，不知道能否請店員不要煮，直接給他一盒雞蛋？畢竟這樣店員也省下了煮蛋的功夫，而他也能如願得到珍貴的雞蛋。

貼文引起網友討論，「這樣不就被你發現蛋都過期了，萬萬不可」、「 一次換10顆才有談的空間」、「這樣也沒比較便宜」、「應該可以吧？但是有點盤」、「看店員心情，我有換過整盒」、「店員應該不敢換，要找店長才有機會。」

另有許多過來人分享，一次使用多張兌換券就可以換喔！不過主要還是要看看店家願不願意。「可以，上次一口氣換5盒蛋」、「可以，我換過1盒」、「可以有換過幾盒 但要看店家」。