放屁是自然的生理反應，而放屁的次數及味道都與身體健康有很大的關係，一天下來放屁太多次，可能健康出了問題；正常的屁帶有「硫磺味」，若出現「魚腥味」則要當心可能與癌症有關。

台南市立安南醫院醫療副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅在《健康2.0》節目指出，一天20次以下都正常，超過20次可能健康就出了問題。他曾在診間遇到一位小六男童，表示自己在學校一直放屁，因此被同學嘲笑。

許秉毅問診後發現，媽媽覺得孩子個子小，規定每天出門前要喝一杯牛奶，研判該男童可能有乳糖不耐症，喝牛奶乳糖沒辦法代謝，被腸道壞菌分解，產生很多氣體，所以會一直放屁。

而從「屁味」能得到很多身體上的資訊，也能分辨疾病，許秉毅說，正常人的屁有點臭，帶有「硫磺味」；如果肉吃很多，肉裡含硫胺基酸多，屁味帶有「糞臭味」、「臭水溝味」；而有些人若腸胃道出血，像是胃癌、胃潰瘍出血，則會產生「魚腥味」；若有潰瘍性大腸炎，屁則帶有「腐肉味」。