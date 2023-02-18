藝人阿Ben（白吉勝）日前揭露宋逸民主理的「藝起發光」教會涉嫌逃漏稅，隨後宋逸民公開阿Ben親簽勞報單反擊，雙方隔空交火讓風波持續延燒，如今，多位藝人也紛紛揭露宋逸民惡行，李明依更是氣到公開怒斥對方早已「走火入魔」。

阿Ben日前收到國稅局補稅通知，這才發現「不知不覺曾經在藝起發光領過薪水」，因此向國稅局檢舉藝起發光逃漏稅，對此，宋逸民發聲明反擊，聲稱教會辦活動都有付藝人車馬費，並曬出阿Ben親簽勞報單佐證，不過阿Ben反擊確實簽過勞報單，但除了名字和地址外，其餘資料都非自己所填，更揭露宋逸民夫妻原本對所傳訊息已讀不回，如今為了稅務問題急著要求和他及徐小可見面，一反常態的態度讓他不寒而慄。

對此，李明依轉發阿Ben在「藝起發光」教會的勞資報酬單，以及宋逸民夫妻傳給他的訊息，接著指出早就發現宋逸民是個雙面人，便封鎖對方並斷絕往來，沒想到事隔多年，宋逸民被按立成牧師後，行為非但沒有改善，反而變本加厲，甚至到了走火入魔的地步，接著怒斥：「你這麼離譜，我們到底要忍耐到幾時」，也不免感概：「教會何辜被牽連」。

對此，網友紛紛留言：「究竟是多可怕的一個教會，這樣外界會怎麼看基督徒」、「很多人厭惡基督教，就是有這種老鼠屎」、「真的很差勁，這些人都不怕下地獄的」、「太誇張了這兩夫婦」、「可惡至極」。