先發投手戰力本就薄弱的美國代表隊，再度傳出了不幸的消息，道奇3屆賽揚獎得主左投柯蕭（Clayton Kershaw）表示，自己無法參加即將舉行的WBC（世界棒球經典賽），柯蕭不願透露退出代表隊的原因，不過一位相關人士指出，柯蕭因為無法找到第三方保險公司為他的大聯盟合約投保，可能是他退出的主要原因。

下個月將來到35歲的柯蕭滿心期待參加WBC，自認身體100%健康且獲得道奇球團全力支持，儘管順利入選美國隊，但最終仍沒有辦法助美國一臂之力，讓他感到相當失望，「我們嘗試找出辦法還是未能成功，我真的很想成為美國隊的一份子，這可能是我生涯最後一次機會，但因為種種原因只能放棄，但沒關係，我會為這個賽季做好準備。」

近幾年柯蕭因為背部傷勢多次進出傷兵名單，去年更是整整缺席了一個月。在大聯盟40人名單上的代表隊球員，被要求必須為他們的合約投保，若在參賽期間發生受傷狀況就能帶來保障，相關人士表示，柯蕭過去幾周詢問了多家保險公司，但都無法替他過去豐富的傷痛史做出擔保，只能忍痛宣布退出美國隊。

柯蕭特別感謝道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）支持他參加WBC，並積極幫助他解決問題，「佛里曼扮演著很重要的角色，無論我想要做什麼，他都可以接受，願意讓自家球員替其他隊伍打球不是件容易的事，但道奇處理事情的方式非常棒。」先前洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）已宣布因傷退賽，柯蕭又因保險問題無法參賽，美國隊不到一個禮拜接連失去2位先發戰力，