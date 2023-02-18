momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，儘管營運基期逐漸壂高，且總體環境處於不確定情況，富邦媒表現持續優於台灣整體線上零售業，111年第4季合併營收達318億元，年增18%，創下單季歷史新高，營業利益13.5億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘10.2億元，單季每股盈餘4.67元；111年合併營收達1034.4億元，年成長17%，營業利益42.8億元，營業利益率4.1%，歸屬於母公司業主稅後盈餘34.3億元，獲利皆創歷史新高，依據流通在外股數218.49百萬股計算，每股盈餘達15.72元。

富邦媒表示，111年全球零售業迎向後疫時代消費新常態，momo積極投入「永續零售」營運發展，搭起與消費者、供應夥伴的綠色消費連結，致力於提供物美價廉的商品供消費者選購，在虛擬通路無限貨架的優勢下，至111年momo站上合作品牌數多達2.5萬個，集結超過340萬件。

面對永續消費的議題，momo「綠色生活館」加深投入推廣綠色商品與永續理念，館內號召超過百家擁抱永續理念的品牌夥伴、提供高達5200項綠色商品，備受消費者青睞，momo矢志打造的綠色車隊，111年第4季全新導入「momo電動三輪車」加入服務陣容，為短鏈綠色物流佈局添翼。