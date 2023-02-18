新保指出，一如以往農曆春節前不辦理旺年尾牙會，是為確保春節假期完善的安全服務，因此選擇年節後辦理春酒慰勞辛苦一整年的工作同仁，並邀請合作夥伴一同共襄盛舉。新保表示，疫情期間很多公司採線上活動替代，但傳統的辦桌、表演及現場摸彩，仍有那一份無法被替代的人情味在。

疫後全球皆進入工作大重組的景況，新保一再強調員工是公司的寶貴資產、是企業永續經營的基礎，員工福祉亦為公司的經營責任，期許各主管對員工除了帶人也要帶心，讓組織有良性溝通、人才培植成長與職位輪調，為承諾顧客「安全與安心」的最終目標而努力！

春酒晚會也能承接永續使命，新光保全的摸彩獎項均改為電腦統一抽獎方式，落實無紙作業、實際ESG環境關懷行動；而本次宴會也回應人生百味協會所發起的石頭湯計畫，向無家者傳遞能飽食一餐的善意，使春酒活動也能貫徹社會公益，向企業永續盡一份心力。

另外，土耳其大地發生後傷亡十分慘重，新光保全關懷社會福利基金會參與新光關係企業聯合捐款，共同捐贈新台幣壹仟萬元整，透過衛福部的土耳其震災專戶，希望幫助他們災後家園的重建。新保指出，公司是屬於安全服務的企業，對於災難的發生總是較敏感與關心，對於急難救助從不落人後，舉凡國內的921地震、桃芝風災、八八風災、台南及花蓮地震、日本311震災及高雄氣爆等，都可看到新光保全的賑災身影，這也是新光保全長期致力於人們的「安心與安全」所在。

新保表示，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，地震災害的防範始終不可輕忽，居安思危的觀念也應從小訓練與學習應變能力。新保「安心教室」自2007年成立以來，不停止走進偏鄉、各校園與社區做安全教育推廣，至今已巡迴了500場次與服務5萬人次，內容包含地震防災、人身、急救及銀髮居家安全等，期盼安全教育能夠向下紮根，當無法預測的災害來臨時，民眾都能自助與助人，並將危害減至最低。