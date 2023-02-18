台達自2008年起即設立台達創新獎，其中關於「智權」的獎項就包含「傑出貢獻獎」、「發明菁英獎」及「優質智權布局獎」，以表揚個人或團隊對發明及建構具商業價值之專利布局，台達全球各地共有73個研發中心，研發工程師超過一萬人，近年更穩定提撥營收至少8%作為研發經費。

台達亦於2013年成立「台達研究院」，專注前瞻科技研究，涵蓋智慧製造、智慧學習與生命科學等領域之物聯網服務與解決方案，並以開放創新模式與產官學研生態體系協作，加速下一代或全新產品技術的創新。

台達創新及專利智權布局獲得國際肯定，連續兩年入選科睿唯安(Clarivate)全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators)；台達執行長鄭平表示，台達以科技推動永續，致力研發創新，技術領域涵跨電力電子、基礎設施以及自動化等多元面向，智權布局方面，在研發、製造基地以及主要市場，台達長期深耕專利資產，確保競爭力；而放眼印度與東南亞等地，未來也將加速相關智權布局。

科睿唯安自2012年起每年發布《全球百大創新機構》報告，以表彰全球頂尖創新者，《全球百大創新機構》使用與全球發明數據直接相關的衡量標準，對全球發明數據進行完整的比較分析，以評估每個專利創意的實力。