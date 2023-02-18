全球各國隨著新冠疫情趨緩再度開放邊境，帶動旅遊熱潮逐漸恢復。台灣觀光協會睽違2年，由會長葉菊蘭及交通部觀光局副局長林信任親自率隊參加「2023泰國春季旅展」，並帶領業者拜會泰國主要觀光協會、台商團體等，在疫後全面搶攻泰國市場。

台泰觀光交流密切，2019年雙邊互訪人次達125萬，其中泰國來台為41萬3926人次，為亞洲來台成長最高市場。此次共有33個單位共76人赴泰，各業者皆把最新、最完整的台灣旅遊資訊帶到泰國，展現台灣已準備好接待國際旅客的決心。

台灣觀光協會指出，美國雜誌Global Traveler公布2022年「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，證明台灣是值得一遊的旅遊地。除了豐富多元的景點及美食外，注重健康、安全與環保永續，更是台灣的優勢和旅遊軟實力。

台灣觀光協會表示，期待透過此次台灣及泰國民間旅遊組織力量，以及加強宣傳免簽政策助攻，能招攬更多泰國民眾來台感受幸福魅力，達成觀光局全年度來台旅客達600萬人次目標，再創台泰旅遊人次新高峰。