行政院發言人陳宗彥昨(17)日遭民眾黨立委陳琬惠爆料，指他過去擔任台南市政府官員時多次接受業者性招待，陳宗彥雖火速出面痛斥，昨晚仍黯然請辭。對此，台中市議員黃健豪列舉陳宗彥的幾段話，諷刺表示「看完這幾段話，他沒有否認自己接受性招待吧？」

陳宗彥昨在事情被揭發後火速出面駁斥，並認為在台南服務期間，從擔任市議員到市政府服務，從未被檢調約談、偵辦、調查。陳宗彥也提到在從事公職的時候，就是到現在，從對選民的服務，人民的陳情，都一直在遵守對依法處裡的分際，那這是他從事公職對自我的要求。

此外，陳宗彥表示，「我過去從地方的公所，擔任議員到市府，其實我都一直秉持的這樣的原則跟理念，我連當市議員的時候，我在質詢我到底權力可以到哪裡，我絕對不逾越，我當行政的時候我也不逾越我應當要謹守的分際，這個是我一直從事公職對我自我的要求」。

對此，黃健豪諷刺表示，看完這幾段話，他沒有否認自己接受性招待吧？

針對這篇文章，許多網友紛紛回應「這種回應方式聽起來跟承認沒兩樣啊」、「答非所問」、「因為怕最後會出包」。此外，有網友卻認為「所以人類不該有性需求嗎？還是我國的國民都沒有性需求？」黃健豪則回覆直言，擔任公職，有人來拜託事情並送錢來，就構成貪污，擔任公職收錢辦事就有問題。