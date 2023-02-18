此次合作備忘錄簽署儀式由不動產估價師公會全聯會理事長郭國任、台北市公會理事長鐘少佑、文化大學校長王子奇代表簽署，文化大學環境設計學院院長楊松齡、都市計劃與開發管理學系系主任徐國城及估價師公會會員等代表均出席見證雙方合作新里程碑。

本次產學合作備忘錄涵蓋產業推動、教育育成、學術與制度推廣等面向，透過不動產估價師公會與中國文化大學的資源交流，培育符合未來不動產估價產業發展所需之人才。

文化大學環境設計學院包括都市計畫與開發管理系、建築系、景觀系等三個與不動產高度相關的科系，王子奇校長表示，本次產學合作的代表系所為都市計畫與開發管理系，不論在教師專長、課程結構、專業人才培育方向等層面，皆與估價師公會高度契合，非常樂見貴公會與本校緊密合作。

郭國任表示，文化大學都市計畫與開發管理學系擁有厚實的學術研究與教學經驗，師生校友皆活躍於相關公、私部門領域。雙方簽約只是一個開始，希望未來可以全面性合作，結合雙方專業資源，串連到教學、實習與就業上，在人才培育、產學合作與估價技術精進等課題上，發展出多元化的綜效，吸引許多優秀人才投入不動產估價領域，藉此提升產業發展能見度，並且與學校合作，幫助學生畢業即就業，創造雙贏機會。

鐘少佑則表示，不動產估價領域是不動產政策制訂與推動不動產市場正向發展的重要基石。目前全台開業之不動產估價師470名，其中台北市涵蓋157名。相較於其他不動產及住宅服務占台灣GDP超過7%，人才缺口有相當大的精進空間。希望透過這次產學合作，能夠協助學校引進豐富實務經驗的不動產估價業師，開設不動產估價與財務評估等相關實務課程，同時提供學生實習機會，藉以擴大學生視野，了解產業脈動，以銜接產學最後一哩路。