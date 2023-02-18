Canon RF 135mm f/1.8L IS USM大光圈中望遠人像鏡頭一舉將經典EF 135mm f/2L USM人像鏡頭延續至全新EOS R系列，Canon表示，全新RF135mm f/1.8L IS USM具備更好的影像畫質，與EOS R系列相機配合使用讓對焦速度快，即使在低光源環境也能成功拍攝移動物體，透過大口徑F1.8光圈創造強大散景效果，更是業界同焦段唯一配備防手震鏡頭，並支援Nano USM實現流暢的影片自動對焦，適合需要大光圈拍攝人像的業餘或專業攝影師、以及營造場景氣氛的攝影師，都能靈活運用。

Canon表示，RF 135mm f/1.8L IS USM全新研發12組17片光學設計及採用3片有效排列的UD鏡片，修正軸向色差及倍率色差，即使 f /1.8大光圈全開時，依然提供極出色的解析度；鏡片加入的「ASC空氣球體鍍膜」可有效抑制逆光拍攝時的眩光及鬼影，從而於提升畫面清晰度及對比度，帶來更銳利細緻的高畫質影像，提升逆光拍攝時的表現；此外，Nano USM馬達、鏡頭功能按鈕、RF鏡頭控制環及防塵、防滴設計，為經常需要以大光圈拍攝人像及婚紗婚禮攝影師提供最專業選擇。