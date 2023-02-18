41歲張姓男子利用變聲器偽裝女性，在交友軟體上假扮女經紀人，誘騙女子拍下裸照，年齡層從國中少女到少婦都有，估計5年來受害人數達500人，最小年齡僅10歲，猶如台版「N號房事件」，張男去年10月遭到收押，但事後有受害人陸續出面指認，日前警方正借提時，卻驚覺他已在大年初二(1月23日)意外死在獄中，讓警方相當驚愕。

警方調查，張男在廣告公司擔任影片剪輯師，從2017年起利用交友APP「Azar」或臉書及IG等方式尋找被害人，再假扮女經紀人或女攝影師，以經紀公司在尋找模特兒、錄取後可獲高薪酬勞為由，並以視訊面試等理由誘騙被害人脫衣，張男側錄私密影片後，再用這些私密影片威脅被害人繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路上。

被害人指控，有自稱攝影師的人士在網路上主動私訊她邀約拍照，答應拍攝酬勞時薪超過3000元，但是要先查看身材是否合適，從清涼照逐漸拍到裸體照，她因幾個月下來都沒有攝影邀約，直到拒絕再拍攝後，卻遭到對方恐嚇，驚覺不對才報警處理。

去年3月警方陸續接獲被害人報案後，在多方搜證及被害人的配合下，8月初順利將張男拘提到案，並查扣犯罪用電腦主機1部、手機2支、外接硬碟1顆等證物，內有約1TB的不雅影片，警方從影片資訊初步研判，張男犯案時間至少長達5年、約有500位女子受害。

警方由查扣的影片及張男筆記本發現，張男曾觀看韓國「N號房事件」紀錄片，並在筆記本記錄分析詐騙手法，記錄用什麼說法能讓女生快速答應拍照；而被害人的照片、影片顯示被害人年齡層廣泛，估計最小僅10歲，除了有未成年少女，也有少婦、熟女、70歲老婦，受害人遍及全台各地，但因大多未拍攝到臉部，所以無法清楚辨識，目前仍有被害人陸續出面指控中，未料張嫌卻死在獄中，檢方未來將結案處理。