宋逸民主理教會「藝起發光」先前遭質疑帳目不清，近日更被阿Ben（白吉勝）爆出涉嫌逃漏稅，但隨後宋逸民也公開阿Ben親簽的勞報單回應，雙方隔空交火，豈料，身為購物專家尪林雍晴以及藝人李明依也出面痛批宋逸民，王瑞玲更在臉書上聲稱也遭受過一樣的對待，再掀爭議。

阿Ben近日於臉書上發文指出新年期間收到國稅局執業補稅通知，詢問會計師友人後才知曉：「自己曾不知不覺中在藝起發光領過薪水。」讓他憤而向國稅局問清真相並檢舉。而此後的貼文，更直言自己「簽過空白的勞報單」。

身為前教友的王瑞玲昨(17)日也於臉書上發文聲援阿Ben，轉發他的貼文並表示：「如果你也和我們一樣，簽過空白的車馬費單據；如果你也和我們一樣，每年繳回萬元的講員費和萬元的奉獻費給國度事業，卻還要幫他們補繳稅金，請你勇敢站出來」，強調這些行徑不是順福而是包庇，接著加碼爆料：「從一擔任理事長就開始，原來是慣犯」。

事實上，除了不少藝人、前教友出面為阿Ben發聲外，在他的貼文底下更可見到女星小甜甜留言：「人真的要行在光中，謊言一說再說，神必出手！！」引發網友討論：「看來事情真不是那麼簡單」、「感謝您讓大家更清楚那些人的所作所為」、「覺得對方好像有點欲蓋彌彰的感覺耶！」

此外，在阿Ben於貼文中公開「空白勞報單」後，藝起發光也二度發出聲明回應阿Ben的說法，一時間眾說紛紜，掀起羅生門風波，讓外界看的雲裡霧裡。