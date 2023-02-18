美國愛達荷州一名8年級女生日前參加該州舉辦的拼字大賽，在關鍵決賽中拼出Taiwan奪下冠軍，並拿下華府全美拼字大賽的門票，將於5月底出賽，這個結果連她自己都感到出乎意料。

留著一頭棕色長髮、兩耳掛著閃亮銀圈耳環的美國女孩畢雅羅勃斯（Kayla Tenney Villalobos），日前在父母陪同下參加北愛達荷拼字大賽（North Idaho Spelling Bee）。

比賽時，21位參賽者輪番上台答題，畢雅羅勃斯在第16輪和另一名參賽者布倫納（Erik Brunner）雙雙失誤後打成平手，比賽進入關鍵時刻。

第18輪，布倫納拼錯一字，畢雅羅勃斯鎮定地通過考驗，最後在關鍵的第19輪賽事中拼出Taiwan（台灣），勇奪冠軍。

滿天的碎紙花落下，這位來自「科達蓮特許學校」（Coeur d'Alene Charter Academy）的8年級生，獲得一座冠軍獎盃和1000美元的獎金（約新台幣3萬元），還有一年份的大英線上百科全書和韋氏詞典。

外表看起來樂天的她笑著告訴當地媒體自己深感意外：「我有點嚇到，沒想到會拿下冠軍」。

她也說賽前並沒有非常認真準備，比賽時腦中塞滿資訊，以為自己大概只有前十名。

北愛達荷拼字大賽由愛達荷品格基金會（Idaho Character Foundation）贊助舉辦，基金會會長品克頓（Dan Pinkerton）接受中央社電訪說，比賽的題目是隨機挑選，Taiwan是相對簡單的字彙，但是題目整體具挑戰性。

舉例來說，考題當中有名詞Gumption（進取心）和Hologram（全像圖），形容詞Puckish（淘氣的）和Harmonious（悅耳的）。

這場拼字大賽的參賽者，都是來自愛達荷州各學校4年級到8年級的高手，品克頓說這是場刺激又緊張的比賽，現場1000個坐位，許多家長陪同孩子參賽，畢雅羅勃斯答題非常沉穩，表現相當出色。

和畢雅羅勃斯同校的7年級生希爾（Amiah Van Hill）說她賽前非常緊張，直到去到現場練習，習慣麥克風發出的聲音後才感到比較自在，但是她在第15輪拼錯Tawdry（華而不實）慘遭淘汰。

畢雅羅勃斯靠著穩健自信再加上好運氣擊敗其他佼佼者，她將於5月31日至6月2日，參加在華府舉辦的斯克里普斯全美拼字大賽（Scripps National Spelling Bee），若拿下冠軍可獲得5萬美元（約新台幣150萬元）的獎金。