因俄烏戰爭和全球地緣政治緊張，各國供應鏈開始轉移，根據日媒報導，孟加拉有望取代中國，成為歐盟的最大服裝出口國。

根據《日經亞洲評論》報導，歐洲湧向孟加拉的服裝訂單持續上升，目前成衣製造商貢獻孟加拉GDP（國內生產毛額）近5分之1，更占出口收入的80%以上。

另根據歐盟統計局數據，去年前9個月，孟加拉對歐盟的服裝出口額達194億美元，年增幅近42%，中國則是255億美元，僅年成長約22%。

報導提到，因美中關係緊張，許多歐盟買家找孟加拉製造服裝，包括H&M、Zara、Primark、G-Star Raw以及Marks & Spencer。

孟加拉的優勢在於，有相當大的潛在勞動力，該國擁有將近1.7億人口，此外，孟加拉出口到歐盟市場更享有關稅豁免。

孟加拉政策研究所執行主任Ahsan H. Mansur表示，孟加拉與中國出口歐盟的比例接近，有信心在4至5年超越中國，成為向歐盟出口服裝的最大國。曼蘇爾表示，中國現在專注開發和生產電動汽車等更高價值的商品，不像以前那樣專注在服裝業。

除了成衣業，美國手機大廠蘋果也陸續轉移生產基地至印度，印度貿易部長Piyush Goyal先前透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25%，遠比目前的5%~7%左右還要高，DigiTimes Research預測亦顯示，到2027年印度將占iPhone總產能的50%。